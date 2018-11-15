Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı kimseyi tatmin etmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kaşıkçı' cinayetine ilişkin Suudi Başsavcı'nın açıklamalarını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, ''Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum. Viyana sözleşmesine göre bu yargılamada Türk kanunları geçerlidir.'' dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında Suudi makamların planlı olmadığını iddia ettikleri cinayette, konsolosluğa gelenlerin yanlarında tıbbi kesici aletler getirmesinin iddiaları çürüttüğünü bellirtti. Suudi makamlarının, cinayeti kabul etmesine rağmen iddialarında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Suudi makamların hala cinayetin planlı olmadığını gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın boğuşma nedeniyle öldüğünü, veliaht prens Selman'ın cinayetten haberdar olmadığını savunmaya çalışıyor.

Suudi başsavcı Muceb, Kaşıkçı'nın katillerinin 'üst düzey' iktidar ile hiçbir bağının olmadığının ısrarla altını çiziyor ancak ölüm cezası ile yargılananan 5 lişininn isimleri hala ortada yok.

Arabistan başsavcılığı, ''Yerel işbirlikçinin fotoğrafı, Türk makamlarına teslim edilecek. Kraliyet eski danışmanı Kahtani'ye sehayat yasağı getirildi ve soruşturma alındı.'' demişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 15:03