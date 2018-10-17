Suudi Başkonsolosluğuna 11 kişilik heyet giriş yaptı

2 Ekim'den bu yana kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin gelişmeler sürüyor. Son olarak 11 Suudi yetkili, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait konuta geldi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 15:10