Suudi Başsavcı adliyeden ayrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması hakkında yaklaşık bir saat 15 dakika görüşen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb adliyeden ayrıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamında İrfan Fidan ile bir araya geldi.

Muceb ve beraberindeki heyet, basına kapalı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Görüşmede, Başsavcıvekili ve soruşturmayı yürüten savcı da bulundu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:08