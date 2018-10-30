Suudi Başsavcı, yeniden Çağlayan Adliyesi'ne geldi

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb'in, Kaşıkçı cinayetine ilişkin incelemesi sürüyor. Tekrar İstanbul Adliyesi'ne gelen Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştükten sonra cinayet mahallini de inceleyeceği bildirildi

Suudi Başsavcı, yeniden Çağlayan Adliyesi'ne geldi

Pazar akşamı Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Mucep Kaşıkçı cinayetine ilişkin incelemelerne devam ediyor. Suud el-Ma'cib (Mucep), İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye geldi. Tekrar İstanbul Adliyesi'ne gelen Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşecek.

Görüşme Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşecek. Başsavcının, cinayet mahallini de inceleyeceği bildirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.

Muceb, dün de adliyede Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 11:21
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