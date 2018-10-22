Suudi Konsolosluğunun 'Kayıp Mercedes'i Sultangazi'de ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı Mercedes marka araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu. Aracı oraya kimin bıraktığı ise henüz belli değil

Suudi Konsolosluğunun 'Kayıp Mercedes'i Sultangazi'de ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu.Şu anda otoparkın kameralarının otomobil bıraıkılırken çalışıp çalışmadığı merak konusu.

Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan bir araç bulundu. Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı araçta polisin inceleme yapacağı belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 07:22
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