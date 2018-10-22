Suudi Konsolosluğunun L'Kayıp Mercedes'i Sultangazi'de ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı Mercedes marka araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu. Aracı oraya kimin bıraktığı ise henüz belli değil