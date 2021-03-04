'Muhammed Bin Selman Türkiye'de yargılansın' talebi

ABD istihbaratının, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın (MBS) verdiğine ilişkin raporu, Türkiye’de görülen suikast davasının da seyrini değiştiriyor.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla bugün görülecek duruşmada Veliaht Prens için ek iddianame hazırlanmasını isteyecek. Cengiz, ABD istihbaratının 2019 yılında hazırladığı raporun da Dışişleri Bakanlığı kanalıyla istenmesini talep edecek.

27. SANIK MBS OLUR

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 26 sanık yargılanıyor. İlk duruşması 3 Temmuz 2020’de görülen davada 20 firari şüpheli bulunuyordu. Bu iddianamede MBS’nin yakın çalışma ekibinde Ahmet bin Muhammed El Asiri ve Saud Al Kahtanı “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme”, diğer 18 şüpheli “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanıyordu. Muavin konsolosun aralarında bulunduğu 6 sanık ile ilgili hazırlanan ek iddianame ise 28 Eylül’de kabul edildi. İki dava daha sonra birleştirildi. Hatice Cengiz’in talebi kabul edilirse bir ek iddianame de MBS için hazırlanacak. Sanık sayısı böylece 27’ye yükselecek.

Biden açıkladı ama yaptırım yok

2019’da hazırlanan raporu eski ABD Başkanı Donald Trump, MBS’yle ilişkileri nedeniyle yayımlamamayı tercih etmişti. Biden yönetimi, raporu açıklasa da MBS’ye herhangi bir yaptırım kararı almadı.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 07:39