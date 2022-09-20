Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Güncel 20.09.2022, 15:26
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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