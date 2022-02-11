Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Güncel 11.02.2022, 17:23 12.02.2022, 01:43
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröre ve teröriste geçit vermediği vurgulandı.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 33 olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
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