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Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Güncel 11.02.2022, 17:23 12.02.2022, 01:43
Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröre ve teröriste geçit vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 33 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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#Terörle mücadele #YPG #pkk #Suriye
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