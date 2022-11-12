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Taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Güncel 12.11.2022, 17:39 12.11.2022, 18:08
Taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu!" denildi.

Açıklamada, teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

#pkkypg #suriyenin kuzeyi
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