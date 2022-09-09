Taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 terörist öldürüldü
, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 terörist öldürüldü.
Güncel 09.09.2022, 14:15
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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