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Taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 terörist öldürüldü

, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 terörist öldürüldü.

Güncel 09.09.2022, 14:15
Taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#pkkypg #msb
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