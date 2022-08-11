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Tahıl koridoruna kötü hava engeli

Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava şartları nedeniyle seyre başlayamadı.

Güncel 11.08.2022, 10:33
Tahıl koridoruna kötü hava engeli

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

#tahıl koridoru
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