Tahıl krizi çözüldü, Erdoğan'a tebrik yağdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye'den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Kilit rol oynayan Türkiye'nin çabaları sonuç verdi...

Guterres, Türkçe "teşekkür etti"

Birçok ülke ve milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağdı.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanmasında önemli rol oynaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine Türkçe teşekkür eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti." ifadesini kullandı.

ABD: Erdoğan'a diplomatik liderliklerinden dolayı minnettarız ve teşekkür ediyoruz

ABD'den yapılan açıklamada, "ABD, bu adımı memnuniyetle karşılıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

Aynı zamanda Ukrayna'dan çıkarılan tahıl ve gıda maddelerinin Türkiye üzerinden tekrar satışa çıkarılacağına işaret ederek, "Bu zor bir çalışmanın sonucudur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'e burada liderlik ettikleri için minnettarız. Bu olumlu bir işaret." değerlendirmesinde bulunuldu.

AB: Türkiye'yi takdir ediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Rusya'nın dünya çapında milyonlarca insan için gıda güvenliğini tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, "Mevcut anlaşma, bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için bir fırsat sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada AB'nin Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediği aktarılarak, "Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz." denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Çabaları için Türkiye'yi alkışlıyoruz

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Truss, "Ukrayna'nın tahılının uluslararası gıda pazarlarına ulaştırılması son derece önemlidir. Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye'yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov: Şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın gelecek dönemde Ukrayna tahılı ve Rus tarım ürünlerinin ihracatıyla ilgili anlaşmaların yerine getirilmesi için her türlü çabanın gösterileceğini umduğunu ifade etti.

İstanbul'da imzalanan anlaşmalarla ilgili Lavrov, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesini paylaştı.

Ukrayna: Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in "tahıl meselesinin" çözümünde oynadıkları aktif rolü takdir ettiğini belirtti.

İtalya: Bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haber

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İstanbul'da imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından imzalanan anlaşmalar, bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haberdir." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın meyvelerinden; İtalya'ya 1,2 milyar kg mısır gidecek

İtalyan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Twitter'daki paylaşımında, anlaşmaya ev sahipliği yapan Türkiye'ye çabalarından ötürü teşekkür ederek, bunun aylardır süren savaşta diyaloğa dönüş için ilk ve önemli bir adım olması temennisini dile getirdi.

İtalya Ziraatçılar Derneğince (Coldiretti) yapılan açıklamada, anlaşma sayesinde Ukrayna'dan hayvan yeminde kullanılmak üzere 1,2 milyar kilogram mısırın İtalya'ya geleceği duyuruldu.

İsveç: Küresel gıda krizini hafifletme çabaları için Erdoğan'a teşekkür ederiz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin, Rusya nedeniyle Ukrayna'da aylardır mahsur kalan tahılın ihracatına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Linde, "Küresel gıda krizini hafifletme çabalarınız için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Letonya: Türkiye'nin anlaşmayı kolaylaştırma çabalarını takdir ediyorum

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmadan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Tahıl ihracatı konusundaki anlaşmayı görmenin güzel olduğunu belirten Rinkevics, "BM ve Türkiye'nin anlaşmayı kolaylaştırma çabalarını takdir ediyorum. Bu anlaşmanın özellikle Rusya tarafından tam olarak uygulanacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalı liderler: Anlaşmanın uygulamaya konulmasını dört gözle bekliyoruz

Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, anlaşmanın hızlı şekilde uygulamaya koyulmasını dört gözle beklediklerini belirterek, süreçte rol alan herkesi tebrik etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pretoria'da Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile düzenlediği basın toplantısında, Afrika ülkelerinin Rusya ve Ukrayna bölgesindeki tahıla bağımlılığının gerçek bir tehlike olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Ouattara ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmayı imzalama kararı almasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Afrika ülkelerinin kırılgan ekonomileri nedeniyle tedarikte öncelikli olması gerektiğini dile getirdi.

Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, "Bunun, gıda güvenliğinin artırılması, tahıl arzındaki açığın kapatılması ve fiyat artışlarının durdurulmasına katkıda bulunacak bir adım olduğu" açıklamasını yaptı.

Bu anlaşmanın imzalanması için Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) gösterdiği çabanın takdir edildiği vurgulandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı, Ukrayna savaşından etkilenen ülkeler için gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacak "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Tatar: Mutabakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük kararlılığı sonucu gerçekleşti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mutabakatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük çaba, ısrar ve kararlılığı sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Tatar, Anlaşmalar mağduriyet yaşayan tüm dünya ülkelerini yakından ilgilendirmektedir" dedi.