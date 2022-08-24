banner39

Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan İstanbul'a doğru yola çıktı

Bakanlık, gemilerin sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrıldığını bildirdi.

Güncel 24.08.2022, 13:40
Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan İstanbul'a doğru yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin Odessa Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.

#tahıl
Yorumlar (0)
31
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?