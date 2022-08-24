Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan İstanbul'a doğru yola çıktı
Bakanlık, gemilerin sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrıldığını bildirdi.
Güncel 24.08.2022, 13:40
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin Odessa Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.
31
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü