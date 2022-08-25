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Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı

2 gemi Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan, bir gemi de Pivdennyi Limanı'ndan hareket etti.

Güncel 25.08.2022, 09:29
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 geminin Odessa Limanı'ndan, bir geminin de Pivdennyi Limanı'ndan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin denetlemesinin yapılacağı kaydedildi.

#tahıl
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