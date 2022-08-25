Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha yola çıktı
2 gemi Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan, bir gemi de Pivdennyi Limanı'ndan hareket etti.
Güncel 25.08.2022, 09:29
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 geminin Odessa Limanı'ndan, bir geminin de Pivdennyi Limanı'ndan çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin denetlemesinin yapılacağı kaydedildi.
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