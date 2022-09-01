Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Sevkiyatların, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi.
Güncel 01.09.2022, 11:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna’dan hareket ettiği belirtildi.
Sevkiyatların, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi.
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