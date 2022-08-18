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Tahıl taşıyan bir gemi daha yola çıktı

Tahıl sevkiyatı kapsamında Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü gemi Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptı.

Güncel 18.08.2022, 08:59
Tahıl taşıyan bir gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan bir geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü geminin Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere 4 geminin Ukrayna'ya gideceği kaydedildi.

#tahıl
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