Tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna'dan İstanbul'a doğru yola çıktı
Ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket etti.
Güncel 17.08.2022, 09:11
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket ettiği kaydedildi.
23
açık
Günün Anketi Tümü