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Tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı

Gemilerden ikisi Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan, diğerleri de Odessa ve Yuzni'den hareket etti.

Güncel 21.08.2022, 08:58
Tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gemilerden ikisinin Çernomorsk Limanı'ndan, diğerlerinin de Odessa ve Yuzni'den hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

#tahıl
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