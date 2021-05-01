Taksim'de hareketli dakikalar: Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs, korona önlemleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu senede kutlanmıyor. Yürüyüş yapmak için ara sokaklara koyulan bariyerleri yıkarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba, polis Galatasaray Meydanı'nda müdahale etti. Mecidiyeköy ve Kurtuluş'tan gelen iki farklı gruptan da toplamda 60 kişi gözaltına alındı.

İşçilerin, günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, bir asırdan fazladır dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. 1 Mayıs'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da korona salgını nedeniyle alanlarda kitlesel olarak kutlanmayacağı belirtildi.

Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

Mecidiyeköy'de toplanan bir grup da Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürümek isteyen gruplar da gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

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