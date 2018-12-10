Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Talha Uğurluel kimdir ve FETÖ ile bağlantısı ne?



Uzun yıllar devlet medyası dahil olmak üzere pek çok ulusal TV ve radyo kanalında program yapan, bakanlıklar ve Emniyet Teşkilatı ile yakın ilişkiler kuran Talha Uğurluel hakkında 2016 yılında yapılan ihbarlar işleme konularak, FETÖ bağlantıları hakkında soruşturma başlatıldı.

Talha Uğurluel Kimdir?

Talha Uğurluel Manisa’da dünyaya geldi.

1997 senesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun olan Uğurluel, 8 sene boyunca özel radyolarda tarih programları yaptı. İki yıl İmaj kitap çalışmaları yapmış olup, “Mukaddes Emanetler, Timur'un Tüzükatı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıratı ve Harp Mecmuası” editörlüğünü yaptığı eserlerden birkaçıdır.

Çeşitli turizm şirketlerinde AR-Ge yönetmenliği yapmaktadır. İki dilde profesyonel turist rehberliği yapan Uğurluel, yerli ve yabancı gruplarla Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerine birçok seyahat düzenlemektedir.

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Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 11:40