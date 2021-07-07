Tam 31 saat geçti: Akbank'ta neler oluyor?

Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Akbank'ta dün sabah saatlerinde başlayan sistem sorunu hala giderilemedi. Üzerinden 31 saat geçmesine karşın bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

Bu sabah internet sitesine giren müşteriler için bir bilgilendirme açıklaması yapan Akbank, arızanın bankanın anabilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığını ifade etmişti. Siber saldırı iddialarını art arda yaptığı açıklamalarla yalanlayan Akbank'ın bilgilendirmelerini tatmin edici bulmayan sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken, mecraları adeta yorum yağmuruna tuttu.

Mağdur müşterilerin sosyal medyadaki şikayetlerinin ardından öğleden sonra Twitter'dan bir açıklama yapan Akbank, sorun ile ilgili "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Dünya bankacılık tarihinde ilk kez bir banka neredeyse 31 saattir sistemlerinin göçmesi nedeniyle faaliyet gösteremiyor. Sosyal medyadan tepkilerini gösteren müşterilerin kimi okul taksiti yatıramadı kimi ticari ödemeleri için hesaplarına bakamadı. Hal böyle olunca neredeyse 1 gün gibi uzun bir süre banka ortadan kaybolunca tepkiler de çığ gibi büyüdü.

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