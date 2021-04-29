Tam kapanma döneminde çalışacaklar için önemli haber
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderdi.
Güncel 29.04.2021, 13:35
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderildi.
Buna göre, muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.
AA
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