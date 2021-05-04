Tam kapanma uzayabilir

Rekor kıran vaka ve vefat sayıları sonrasında Kabine toplantısından 17 günlük bir tam kapanma kararı çıkmıştı. Buna göre 29 Nisan'da başlatılan süreç, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Bu dönemde birçok iş yeri faaliyetlerine ara verdi, muafiyeti olmayan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı, şehirler arası seyahatler belirli koşullara bağlandı.

Tüm bu önlemlerle birlikte tam kapanma sürecinin vaka sayılarını düşürmesi hedeflendi. Herkes kısıtlamaların biteceği, hayatın normalleşeceği 17 Mayıs gününü beklerken ortaya kimilerini üzecek bir iddia atıldı. Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, tam kapanmanın bir hafta daha uzatılabileceği öne sürüldü.

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