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Tam kapanmada 7 milyondan fazla izin belgesi

Tam kapanma süreciyle ilgili şu ana kadar 7 milyon 30 bin 446 "çalışma izni muafiyet" belgesi düzenlendi.

Güncel 04.05.2021, 17:15 04.05.2021, 17:23
Tam kapanmada 7 milyondan fazla izin belgesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden, 7 milyon 30 bin 446 çalışma izni muafiyet belgesi hazırlandı.

Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden çalışma izni muafiyet belgesi alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar geçerli olacak.

Tam kapanma sürecinde, muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere, ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında, 99 bin 160 personelle devam ediliyor.

AA

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#izin belgesi
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