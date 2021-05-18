Tam kapanmada elektrik faturaları yükseldi

Elektrik tarifelerini karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme içerikli internet sitesi EnCazip'ten yapılan açıklamaya göre, sürekli evde olmak elektrik faturasının yükselmesine neden oldu.

İnsanların evde kaldıkları süre boyunca günde ortalama 11 saat televizyon izlerken söz konusu bu süreye evdeki çocukların EBA’da ders izlemeleri de eklendiğinde, televizyon başında geçen zaman 2 saat daha arttı.

Haftada 5 gün günde 13 saat televizyon izlenen bir evde ortalama bir F sınıfı HD televizyonun saatte maksimum 1,56 kilovatsaat elektrik tükettiği düşünülüp bir hesaplama yapıldığında, bu tüketim faturaya ayda 8 lira, yıllık bazda ise 96 lira olarak yansıdı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Televizyonun yanı sıra, pandemi nedeniyle evlerden çalışıldığı için bilgisayarlar da elektrik tüketimini önemli oranda artırıyor. Evden çalışan biri haftanın beş günü ortalama sekiz saat dizüstü bilgisayar kullanıyor ve bu tüketimle faturaya ayda 37 lira daha ekleniyor. Tabii donanımı daha güçlü bir bilgisayarda ise bu tutar 50 liraya kadar yükseliyor. Mutfakların olmazsa olmazı fırın da en çok elektrik harcayan ev aletleri arasında bulunuyor. Evden çalışırken öğlen yemekleri evde yendiğinden, fırın ya da ocak fazladan kullanıldı. Bu durum günde 1 saat daha fazla elektrik tüketilmesine neden oldu. Bir ocaklı fırının günde 2 saat çalışması faturaya ayda 23 lira olarak yansırken, her gün ekstra 1 saat daha çalışması ise 11 lira ek maliyet demektir. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinin evde yenmesi dolayısıyla bulaşık makinesi de çok kullanılıyor. Ekonomik programda kullanılan A+ enerji sınıfı bir bulaşık makinesi, aylık ortalama 10 lira tutarında 25 kilovatsaat elektrik harcıyor. Kapanma döneminde, bulaşık makinesi kullanımının 2 katına çıktığı göz önüne alındığında maliyet de 2 kat artmış oluyor."

AA