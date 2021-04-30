Tam kapanmada yolculuk yapacaklar için yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere "Seyahat İzin Belgesi" ile ilgili ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş milli sporcular, yöneticilerle hakem, gözlemci, temsilci gibi diğer görevlilerin her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Uçak, tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar bu hususa ilişkin kontrol yapacak.

Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş kişilerin ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

AA