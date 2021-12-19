Tanınmış gazeteciden tepki çeken hareket

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler tepki çekti.

Ortaya çıkan görüntülerde, Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden ses teknikerine kızarak tokat attığı görülüyor. Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.

Muharrem Sarıkaya, bu olayın ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

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