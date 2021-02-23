Tanzanya'daki Kovid-19 hastası 3 vatandaş yurda getirildi

Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Tanzanya'daki Kovid-19 hastası 3 vatandaş yurda getirildi

Tanzanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Tanzanya'da Kovid-19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi.

Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 07:24
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