Tarih 22 Nisan, Siirt ve Şırnak'ta kar yüzünden 30 köy yolu kapandı

Takvimler nisan'ın 22'sini gösteriyor ve kar nedeniyle Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde 23, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde de 7 köy yolu ulaşıma kapandı