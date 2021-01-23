Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu ebediyete gönderildi

Bir süredir hastanede tedavi gören tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu, takılan stentin yerinden kayması nedeniyle vefat etti.

Bahadıroğlu İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cenaze Namazı'nın ardından ebediyete uğurlandı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci’nin yakınları ve sevenleri katıldı.

Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci'ye Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi:

"Gerçekten bir tarihçi, bir fikir, bir düşünce insanı olarak hakikaten Yavuz Bahadıroğlu, kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi ve hiçbir zaman da kaleminden herhangi bir sapma olmadı. Kalemini bu noktada tam sıratı müstakim üzere yaşadı ve yaşattı. Bugün de az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi Hakk'a uğurluyoruz. Rabb'im yar, yardımcımız olsun, İnşaAllah. Bizim de geleceğimiz ve gideceğimiz yer yine burası. Ben ailesine ve tüm dava arkadaşlarına, dava arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. İnşallah imanla, Kur'an'la bu yolculuğu hepimize nasip etsin."

Erbaş'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ise namazın ardından yaptığı konuşmada, Allah’ın insana sınırlı bir ömür verdiğini ifade ederek, tayin edilen süre dolduğunda, insanın eceli geldiğinde Rabbinin huzuruna gittiği söyledi.

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de, “O gün ne mal ne oğullar hiçbir fayda vermez. Ancak Allah'a selim bir kalp ile varanlar, gidenler hariç” diye buyurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Biz şahitlik ediyoruz ki Yavuz Bahadıroğlu abimiz, selim bir kalp ile Rabb'inin huzuruna gitti, Allah'a kavuştu. Geçen sene bu vakitlerdi, İstanbul'da Sultan Abdülhamit Han'ın hatırası Ertuğrul Tekke’de zaman zaman münevverler buluşması yapıyoruz, dün fotoğraflarına baktım, oradaki buluşmada Mehmet Şevket Eygi Beyefendi ve Yavuz Bahadıroğlu Beyefendi yan yana imişler. Sanki bize, ‘Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun.’ diyorlar.”

Başkan Erbaş, konuşmasının sonunda Birinci için helallik istedi.

Cenaze Namazı'nın ardından Birinci'nin naaşı, Eyüp Sultan Camii'ndeki hazireye defnedildi.

Kaynak: Diyanet Haber