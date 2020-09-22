Tarihi köşk satışa çıktı

Galata’da bankerlik yapan, Bernard Tubini’nin yaşadığı köşk, şimdi yeni sahiplerini bekliyor.

Kiralık ya da satılık seçenekleri olan köşk, 4 katlı. Köşkün 14 odası ve iki salonu bulunuyor; aynı zamanda, 5 banyosu, 6 tuvaleti var.

1997'de şu anki mal sahipleri tarafından renovasyonu gerçekleştirilen köşk, 588 metrekare arsa içinde konumlanıyor ve 465 metrekare kapalı alanı bulunuyor.

SATIŞ FİYATI 16.5 MİLYON TL

Konut veya çok amaçlı ticari işletmeler için de uygun olan köşkün satış fiyatı ise 16 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Kaynak: Patronlar Dünyası