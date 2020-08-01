Tarihi Yarımada'daki müzeler ve tarihi camilere ziyaretçi akını

Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, bayramın ikinci gününde ziyaretçilere kapılarını açtı. Saray, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görürken, tarihi mekanın bayramın üç ve dördüncü günlerinde de 09.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı da bayramda çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Sarnıcı gezmek isteyenler, giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542'de yaptırılan Yerebatan Sarnıcı 09.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için gelenler de Sultanahmet Camisi ve Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayramda vatandaşlar tarihi mekanları gezdi

Topkapı Sarayı'nı gezmeye gelen Hayrettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi eserlere merakı olduğunu söyledi. Bayramda zaman bulunca Topkapı Sarayı'na gelmek istediğini dile getiren Kaya, "Vatandaşlarımız da tarihimizi araştırsınlar ve tarihe sahip çıksınlar." dedi.

Feyza Çebi, bayramın ikinci günü açık olduğunu öğrendiği Topkapı Sarayı'nı gezmek istediğini ifade ederek, "İçeride çok sayıda tarihi eser vardı. Kutsal emanetler beni çok etkiledi. Tarihi eserleri görmek ve orayı yaşamak benim için güzel bir deneyim oldu. Arkadaşlarıma da müzeleri gezmelerini tavsiye ederim. Ailemle Saray'a tarihi eserlerimizi görebilmek için geldik. Çok mutluyum." diye konuştu.

Serkan Moradoğlu, bayramı müzeleri gezerek değerlendirdiğini belirterek, kendi tarihini öğrenmenin önemine işaret etti.

Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden Ebru Yıldız, Ayasofya'nın ardından diğer tarihi yapıları da görmek istediklerini anlattı. Yıldız, boş vakitleri tarihi yerler ve müzeleri gezerek değerlendirmeyi önerdi.

Huriye Erdemir, Yerebatan Sarnıcı'nı daha önce de gezdiğini belirterek, "Yerebatan Sarnıcı görülmeye değer bir yer." dedi.

Ali Demir ise Ayasofya'yı görmeye geldiklerini ancak yoğunluk nedeniyle Sultanahmet Camisi'ne geçtiklerini söyledi. Demir, "Sultanahmet Camisi'nde dua edip namazımızı kıldık. Eyüp Sultan Camisi ve Gülhane Parkı'na da gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA