Tarım Kredide raflar kısa sürede boşaldı

Tarım Kredi marketlerinin 30’u aşkın üründe yaptığı indirimli satışlar dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında verdiği talimatın ardından indirimli satış için hazırlıklarını tamamlayan Tarım Kredi marketleri dün sabah kapılarını açmasıyla birlikte vatandaşın akınına uğradı. Açılış saatinden önce Tarım Kredi marketlerinin önüne gelen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarıştı. Türkiye geneline yayılmış bin 300 civarındaki Tarım Kredi marketlerine giden vatandaşlar, yüzde 20 ile yüzde 35 arasında indirim uygulanan ürünlere yöneldi. Şeker, yağ, un, pirinç, fasulye, mercimek, nohut, yumurta, peynir, et, kahve ile sebze ve meyvelerle sepetleri dolduran vatandaşlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EN BÜYÜK İLGİ YAĞ VE ŞEKERE

Yeni Şafak muhabirlerinin marketlerdeki izlenimleri, vatandaşların öncelikli olarak yağ, şeker, un ve pirinç gibi ürünlere daha çok ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Vatandaşın en çok satın aldığı 5 litrelik ayçiçeği yağı ile toz şekerin bulunduğu raflar bazı marketlerde kısa sürede boşaldı. Vatandaşlar; 5 litrelik sıvı yağları markasına göre 135 lira, 146 lira, 163 lira gibi değişik fiyatlardan alabildi. Toz şekerin kilosunun 22 liradan 17 liraya, 5 litrelik ayçiçeği yağı 163 liradan 147 liraya, patatesin kilosunun 9,75 liradan 7,95 liraya, kuru soğanın kilosunun ise 7,95 liradan 4,95 liraya düştüğü görüldü.

RAFLAR BOŞALDI DOLDU

Mağaza çalışanları gün boyunca boşalan rafları yeni ürünlerle doldurmaya çalıştı. Büyük ilgi gören sıvı yağ ve toz şeker gibi ürünlerin satışı bazı marketlerde sınırlı olarak verildi. İstanbul Fatih’te konuştuğumuz Tarım Kredi market müdürü; yapılan indirimin vatandaş tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Yetkili, “Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar gelmeye başladı ve kapının önünde uzun kuyruklar oluştu. Ürünleri kısa zamanda tükettiler. Sürekli raflar boşalıyor ve yeni ürünleri çekiyoruz. Birçok ürün indirimli ve insanlar duydukça geliyor. Özellikle yağ, şeker, un gibi ürünler çok rağbet gördü. İlk kez böyle bir kalabalık yaşıyoruz” dedi.

VATANDAŞ FİYATLARDAN MEMNUN

Konuştuğumuz vatandaşlar da indirimden duydukları memnuniyetleri dile getirdi. Son zamanlarda temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamasından yakınan vatandaşlar, Tarım Kredi marketlerinde yapılan indirimin diğer marketlere de sirayet etmesini beklediklerini ifade ettiler. İndirim gelmeden önceki fiyatlarla güncellenen fiyatlar arasında büyük bir fark olduğunu söyleyen vatandaşlar, fiyatların normale döndüğünü dile getirdiler.

Stok yapmazsak fiyatlar daha da düşer

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel gıda ürününde bugün yapılan indirimlerin diğer marketlere örnek oluşturması gerektiğini söyledi. Üsküdar Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli fiyatları inceleyen Ağaoğlu, “Diğer zincir marketler de referans fiyatı oluştururken bugün kendilerine Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını referans alsınlar. Hatta onunla yarışsınlar” dedi. Ağaoğlu, vatandaşlara toplu alımdan kaçınma uyarısında bulundu: “Sabah erken saatlerde, mağaza açılmadan kuyruk olan vatandaşlar hiç istemediğimiz, yapmamaları gereken şeyi yaptılar. O yapmamaları gereken şey toplu alım. Toplu aldılar. Ucuz buldular. Ama vatandaşlar arz talep dengesini kendi aleyhlerine olacak şekilde zorladılar. Vatandaşlara sesleniyorum; bu fiyatlar daha da düşecek, indirim yapılan ürün çeşitleri daha da artacak. Bu nedenle fazla almasınlar azar azar alsınlar. İhtiyaçlarından fazla almaları piyasada fiyatların yükselmesine yol açabilir.”