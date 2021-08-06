Tarım ve Orman Bakanı güzel haberler verdi
Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını bildiren Bekir Pakdemirli, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Güncel 06.08.2021, 15:41
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kutluyorum."
AA
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