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Tarım ve Orman Bakanı güzel haberler verdi

Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını bildiren Bekir Pakdemirli, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Güncel 06.08.2021, 15:41
Tarım ve Orman Bakanı güzel haberler verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kutluyorum."

AA

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#Orman #yangın #Antalya #Manavgat #gündoğmuş
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