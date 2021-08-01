Tarım ve Orman Bakanından yangınlarla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde 28 Temmuz-1 Ağustos'ta çıkan yangınlar ve bu kapsamda sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Pakdemirli, "An itibarıyla devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4 bin 800 personel müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, 111 yangının kontrol altına alındığı, Antalya'da 2, Muğla'da 3 ve Tunceli'de 1 olmak üzere devam eden 6 yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bilgisi yer aldı.

AA