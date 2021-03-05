Helikopter kazasında olan düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi. Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde 8. Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceğini bildirildi.

Bingöl’den dün 13.55 saatlerinde havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında kaza kırıma uğramıştı.

Meydana gelen kazada helikopterde bulunan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın de aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı.

Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirildi.

Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi.