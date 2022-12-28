TBMM Başkanı: '6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum'

TBMM Başkanı Şentop, muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'nda var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, umhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak" dedi.