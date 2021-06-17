TBMM Başkanı, mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyle ilgili açıklama yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı bir belge ile ''10 bin dolar alan siyasetçi şu an Yüce Meclis çatısı altında bulunmuyor'' dediği öğrenildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de ''Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir" açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili konuşan Şentop ise şu ifadeleri kullandı:

''Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti yazılı olarak cevabını getirdi. Kast ettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değildir diyor. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum.''

NTV