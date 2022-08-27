TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhuriyeti Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhuriyeti'nin milli gününü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu'ya tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Moldova Cumhuriyeti Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Moldova ile iş birliğine dayalı dostane ilişkilerimizin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmesinden memnuniyet duyuyor, yakın zamanda ülkenize gerçekleştireceğim resmi ziyaretin parlamentolar arası ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu vesileyle zatıalinize ve şahsınızda Moldova Parlamentosunun kıymetli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ediyorum."