TBMM Başkanı Şentop'tan Azeri mevkidaşı Gafarova'ya Laçın tebriği
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'ya, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, tebriklerini iletti.
Güncel 28.08.2022, 15:54
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgesel konular, ikili ilişkiler ve özellikle Laçın şehrinin geri alınması konusu ele alındı.
Şentop, Laçın şehrinin geri alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gafarova'ya tebriklerini iletti.
31
açık
Günün Anketi Tümü