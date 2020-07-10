TBMM Başkanı Şentop: Uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir

TBMM Başkanı Şentop, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili, "Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştı. Bir hedef olarak, bir hayal olarak, bir rüya olarak yer almıştı. 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' sloganı bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşakların en önemli sloganlarından birisiydi." diye konuştu.

Kaynak: AA