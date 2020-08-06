TBMM'de 9 vekilde koronavirüs tespit edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM 27 Dönem 2 ve 3 Yasama Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Toplam 35 personelimizde koronavirüs tespit edildi. 9 vekilin de koronavirüs testi pozitif çıktı. 4 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili zaman içinde ortaya birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek Anayasa'da gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. Fakat bugün itiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim."

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 12:41