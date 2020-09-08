TBMM'de koronavirüsten ilk ölüm

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insan kaynakları departmanında çalışan 34 yaşında bir memur, geçtiğimi hafta cuma günü rahatsızlanıp hastaneye gitti. Memur, dün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölüm TBMM'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

İnsan kaynaklarında görevli memur İ.S., cuma günü rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Muayene sonrası hastanede tedaviyi gerektirecek durumda olmaması sebebiyle tedavisine evde devam edildi.

İ.S. dün ateşi tekrar yükselince bir kez daha hastaneye gitti ve yatışı yapıldı. Ancak durumunun ağırlaşması sonrası görevli memur hayatını haybetti.

Edinilen bir diğer bilgiye göre de ailesinde Kovid-19 tanısı konulan kişilerin bulunduğu, İ.S.'nin de idari izinli olarak evinde bulunduğu yönünde.

Kaynak: Finans Gündem