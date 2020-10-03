TCG Barbaros fırkateyni, ABD destroyeriyle Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD'ye ait USS Roosevelt destroyeri 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti" denilerek, söz konusu faaliyete ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: AA