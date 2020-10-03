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TCG Barbaros fırkateyni, ABD destroyeriyle Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ile ABD'ye ait destroyerin, Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptığını duyurdu.

TCG Barbaros fırkateyni, ABD destroyeriyle Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD'ye ait USS Roosevelt destroyeri 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti" denilerek, söz konusu faaliyete ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: AA

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