TDV, 31 bin gönüllüyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 149 ülkedeki faaliyetleri kapsamında, 31 bin 385 gönüllünün ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığı bildirildi.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür İzani Turan, insani yardım, eğitim, gıda, barınma ve sağlık yardımlarında bulunduklarını kaydetti.

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde uzun süredir faaliyet gösteren Gönüllü Koordinatörlüğünce toplumun her kesimine yönelik projeler, yardım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini belirten Turan, şu bilgileri verdi:

"Çağımız insanının yaşadığı sorunların el ele vererek, paylaşarak azalacağına inanıyoruz. Dünyada iyiliğin egemen olması misyonuyla 149 ülkede yardım faaliyetlerini yürüten vakfımızın şu an kayıtlı 31 bin 385 gönüllüsü bulunmakta, bu sayı her geçen gün artmaktadır. Manevi destek sağlayan gönüllülerimiz organizasyon gücümüze güç katıyor."

Yurt içi ve dışındaki yardım çalışmalarında gönüllülerin önemli bir yerinin olduğunun altını çizen Turan, şöyle devam etti:

"Gönüllülerimiz hiçbir beklenti içine girmeden organizasyonlarımızda fedakarca çalışarak tecrübe, yetenek, zaman ve emeğini vakfediyor. Yetişemediğimiz birçok çalışmayı gönüllülerimizin desteğiyle başarılı ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebiliyoruz, milyonlarca mağdura hayırseverlerimizin emanetlerini ulaştırıyoruz."

Turan, gönüllü olarak çalışmalarda yer almak isteyenlerin taleplerinin bilgi havuzunda toplanarak, uygun alanlar ve faaliyet yapılacak alanların eşleştirildiğini, organizasyon döneminde ihtiyaç duyulması halinde gönüllülerin programlara davet edildiğini bildirdi.

Açıklamada, vakıf gönüllüsü olmak isteyenlerin "https://gonullu.tdv.org" internet adresindeki formu doldurarak başvurabileceği kaydedildi.