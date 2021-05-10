Tedavi gören Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu

Kastamonu Taşköprü ilçesi Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar(24), TSK’nın Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralı asker Murat Nar tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi hastanesinde şehit düştü.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.