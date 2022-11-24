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Tek seferde en yüksek miktarda metamfetamin yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu bildirdi.

Güncel 24.11.2022, 09:37
Tek seferde en yüksek miktarda metamfetamin yakalandı

Soylu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasının gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda, 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

#metamfetamin
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