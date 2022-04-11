TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Bağcılar'da TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapandı.
Güncel 11.04.2022, 08:23
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, yol araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.
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