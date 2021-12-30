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TEM Otoyolundaki trafik kazası: 3 yaralı

TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Güncel 30.12.2021, 07:24
TEM Otoyolundaki trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Y.G'nin kullandığı 34 THC 61 plakalı taksi, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde arıza nedeniyle sağ şeritte durduğu belirtilen E.K'nin kullandığı 07 ESZ 81 plakalı otomobile çarptı.

Bu sırada, araç dışında olan E.K, taksinin altında kalarak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan E.K. ile taksinin sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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#Tem otoyolu
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